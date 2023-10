OM – OL : la santé de Grosso, le rôle de Lacazette… Textor revient sur l’annulation de l’Olympico !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

John Textor : « Très rapidement après les évènements, la Ligue nous a fait savoir qu’il fallait parler à l’équipe et qu’on allait prendre une décision, indépendante de tout ce qu’on allait demander. On était prêt à jouer. L’équipe voulait jouer, je suis très fier du capitaine. Je suis fier du capitaine car c’est très émouvant. On a vu du sang partout. La décision était indépendante de nous. Ce sont des scènes choquantes. Le coach a une grosse blessure mais ne se sentait pas bien. J’ai essayé d’avoir une discussion avec lui pour savoir comment il était.

« Il n’y a rien de pire que ce qu’il s’est passé ce soir »

On soutient la décision de l’arbitre. Est-ce sa décision ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans la salle de crise. Je ne sais pas qui a pris la décision.

Fabio a reçu un avis médical. Il n’arrive pas à tenir une discussion. Il ne sent pas bien. Il a reçu aussi des bouts de verre. Je suis en colère, très en colère. Notre coach avait challenger notre équipe, nous voulions jouer. Il n’y a rien de pire que ce qu’il s’est passé ce soir. »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🗣️ John Textor : "Je ne sais pas qui a pris la décision. (…) On voulait jouer au football. Nous sommes en colère."#OMOL pic.twitter.com/hKkik2vpIF — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life