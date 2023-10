Stade Rennais, OL : Florian Maurice porte le coup de grâce aux Gones

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Alors que l'Olympique Lyonnais traverse actuellement une grave crise aussi bien sur le terrain qu'en interne, l'ancien responsable de la cellule de recrutement des Gones, Florian Maurice, qui est désormais le directeur sportif du Stade Rennais, a porté le coup de grâce aux Gones.

Maurice déplore le manque de temps laissé aux jeunes à l'OL

Interrogé par le journal espagnol, AS, sur les différences entre le club rhodanien et le club breton au niveau des jeunes, Florian Maurice a pris Rennes pour taper sur Lyon. "À Rennes, je constate qu'il y a des joueurs avec de plus grandes dimensions athlétiques. Concernant l'équipe de jeunes de Lyon, à cette époque, il y avait plus de temps et un plus grand temps d'adaptation pour qu'ils entrent dans la dynamique de l'équipe première."

