OL : Grosso répond au communiqué de Textor et évoque déjà le Mercato d’hiver !

Si Fabio Grosso avait tenu un discours volontairement très optimiste après la défaite de l’OL à Reims (0-2), John Textor avait été beaucoup plus dur en pointant du doigt l’attitude de certains joueurs dans un communiqué.

« Le Mercato ? Bien sûr que ça peut être la solution »

En conférence de presse, et dans des propos rapportés par Le Progrès, l’Italien a été invité à commenter le message du patron de l’Eagle Football et il a botté en touche : « Je ne peux commenter. Mais je suis toujours prêt à faire des choix, pas forts mais des choix. Il nous faudrait des entrées du banc plus déterminantes par exemple », a-t-il d’abord indiqué.

Invité à donner son avis sur la fin du communiqué et la possibilité d’un gros Mercato en janvier 2024, Fabio Grosso a validé… avant de rappeler que le marché des transferts n’était pas pour tout de suite : « Bien sûr que ça peut être la solution. Améliorer la qualité du groupe, ça me rendrait heureux, mais ça sera dans 2 ou 3 mois, donc ce n’est pas important pour tout de suite ».

Fabio Grosso sur les possibles renforts en janvier 2024 au mercato : "Bien sûr que çà peut être solution. Améliorer la qualité du groupe, ça me rendrait heureux, mais ça sera dans 2 ou 3 mois, donc pas important pour tout de suite." — Le Progrès OL (@LeProgresOL) October 6, 2023

