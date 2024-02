OL Mercato : Benrahma est arrivé à Lyon, officialisation imminente !

Comme attendu, le milieu offensif de West Ham, Saïd Benrahma, est arrivé ce jeudi dans le Rhône pour s'engager avec l'Olympique Lyonnais. Alors que Fulham pousserait toujours pour faire capoter l'arrivée de l'Algérien chez les Gones et obtenir sa signature dans les dernières heures du mercato hivernal, tout comme Brentford, l'opération devrait se faire, selon L'Équipe.

"Saïd Benrahma est à Lyon et va s’engager avec l’OL. Les derniers détails ont été réglés entre toutes les parties malgré le forcing de Fulham et Brentford », expliquent nos confrères.

