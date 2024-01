OL - Mercato : Lacazette demande des renforts, Friio lui en promet deux cette semaine !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Malgré la victoire 3-0 en Coupe de France hier face à Pontarlier (3-0), Alexandre Lacazette a fait jouer son perfectionnisme. « C’est bien. On a gagné sans encaisser de but. Ce n’est pas un match incroyable, on aurait dû faire mieux dans le jeu et surtout offensivement, a-t-il déclaré après la rencontre. Il faudra améliorer certaines choses, notamment la fluidité dans le jeu, mais on enchaîne un clean-sheet, donc il y a du positif. Bravo à l’équipe de Pontarlier pour ce match. »

Et à lui d'ajouter... « Qu’est-ce qui a changé ? Le coach a changé. Pierre Sage a su apporter un autre état d’esprit, et forcément, quand on gagne, c’est plus facile de travailler. » Si Fabio Grosso appréciera ce message piquant, John Textor savourera la petite allusion de Lacazette au sujet de l’effectif de l’OL.

« On espère deux nouvelles têtes »

« On n’est que trois offensivement (avec Cherki et Diego Moreira), a confirmé Lacazette qui apprécierait que l’OL se renforce dans ce secteur. Je laisse le club travailler. Nous, sur le terrain, on travaille, on fait ce qu’on a à faire, on verra pour le reste. » Présent à Besançon aux côtés de John Textor et Laurent Prud’homme, David Friio a profité de la qualification de l’OL pour faire un point mercato et espère pouvoir finaliser deux nouvelles recrues dans la semaine.

« On espère deux nouvelles têtes dans la semaine, a déclaré le directeur sportif de l'OL. Le mercato est un travail de tous les jours, on veut recruter pour bonifier ce groupe. » Selon Olympique et Lyonnais, il y a fort à parier que ce soit pour renforcer le secteur offensif alors que les profils de Saïd Benrahma et Arnaut Danjuma sont observés.

