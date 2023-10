OL - Mercato : le PSG n'est pas seul sur Cherki

Rayan Cherki est resté à l'OL cet été alors que son nom est revenu du côté du PSG, qui a préféré miser sur un autre Gone en la personne de Bradley Barcola. Mais Cherki (20 ans) garde une belle cote malgré le début de saison catastrophique des Lyonnais, et s'il veut l'attirer, le PSG devra composer avec une belle concurrence.

En effet, Nicolo Schira, spécialiste du Mercato en Italie, révèle que Cherki est sur les tablettes de l'AC Milan et de la Juventus Turin. Les deux formations auraient envoyé des scouts pour le superviser ces dernières semaines, lui qui pourrait opter pour l'Italie puisqu'un son grand-père est italien. A suivre...

#Juventus and #ACMilan scouts have monitored in the last games #OlympiqueLyonnais’ top talent Rayan #Cherki (born in 2003). His contract with #OL expires in 2025. Behind the Scenes: his grandfather is italian and so he could also be called for Italy National Team. #transfers