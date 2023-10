OL - Mercato : les deux prochains coups de Textor déjà très critiqués

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

D’après la presse brésilienne, l’OL devrait faire signer dès cet hiver deux joueurs de Botafogo, le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson. Un deal 100% Eagle Football qui étonne du fait du montant évoqué (20 M€) et qui est déjà très discuté en France.

Aujourd’hui, beaucoup de supporters de l’OL se posent (légitimement) la question : John Textor cherche-t-il réellement à améliorer l’effectif de Lyon ou se sert-il simplement de lui en vache à lait alimenter les autres entités de sa structure multi-clubs ? Si, effectivement, Lucas Perri et Adryelson venaient à débarquer de Botafogo en janvier pour la somme annoncée par UOL, il y a en effet de quoi être songeur.

Lucas Perri, une bombe à retardement pour le vestiaire ?

Lucas Perri Credit Photo - Icon Sport

Dans son championnat domestique, Lucas Perri est certes le meilleur gardien mais on peut s’interroger sur les motivations réelles de John Textor s’il venait à caler un portier brésilien, venu pour être N°1, dans les pattes d’Anthony Lopes. S’il vient effectivement d’avoir 33 ans, le Portugais a encore 18 mois de contrat dans la Capitale des Gaules. Il demeure LE chouchou des Bad Gones, dont il a été membre plus jeune, et le risque de mettre à mal le vestiaire en touchant le natif de Givors est élevé.

Déjà contesté à deux reprises par le passé, après l’arrivée de Ciprian Tatarusanu et lorsque la rumeur André Onana est apparue à l’été 2022, Lopes s’en est toujours bien sorti jusqu’à présent mais l’idée de créer une rivalité Perri – Lopes en pleine saison, à l’heure où l’OL lutte pour sa survie en Ligue 1, n’est bonne ni pour l’actuel titulaire ni pour le gardien de Botafogo. Surtout que, depuis le début de saison, Anthony Lopes est loin d’être le principal fautif de la situation, lui qui a souvent retardé l’échéance ces dernières semaines (à Brest ou contre Lorient notamment).

Adryelson, un profil qui ne correspond pas au casting ?

Adryelson Credit Photo - Icon Sport

Pour Adryelson, on peut aussi s’interroger. Le compte twitter Data Scout a proposé une analyse détaillée du néo-international A brésilien et, aux vues de ses qualités, il ne correspond pas aux besoins de Lyon pour renforcer son socle défensif. Présenté comme un central « dur sur l’homme qui aime aller au duel », fort dans les interceptions, la lecture du jeu et l’anticipation, Adryelson manque de plusieurs qualités pour le foot européen selon les analystes.

Il « n'est pas très rapide », « peu agile » et « quand il défend loin de son but ou que le buteur est vif ». Il n’est pas non plus le défenseur-relanceur que le football moderne réclame. « Il est assez étonnant de voir l'OL se pencher sur un défenseur avec ce profil. Quand on sait que le club compte déjà dans ses rangs Lovren, O'Brien et Caleta-Car, on aurait pu les imaginer cibler plutôt un défenseur rapide, capable de couvrir la profondeur et avec un bon jeu au pied », conclut le scout. De quoi s’interroger sur la pertinence de ce choix et la somme proposée pour un joueur déjà âgé de 25 ans.

