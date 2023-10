OL – Mercato : Textor a déjà fixé ses premiers besoins sur janvier !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Interrogé sur le Mercato d’hiver hier sur Prime Vidéo, John Textor a tenté de rassurer sur le Mercato d’hiver. « Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et on n’a pas eu les mains libres cet été. C’est en janvier que ça va se jouer. Tout va très bien financièrement. Il n’y aura pas de soucis avec la DNCG. Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille au niveau du club. En janvier, on va y aller. Même si c’est une période compliquée, on va y aller. Notamment au Brésil. On attend ça avec impatience ».

L’OL vise trois renforts, André en priorité ?

Avant OL – Clermont (1-2), l’Américain avait donné plus de détails au journaliste de terrain de Prime Vidéo, évoquant notamment la difficile piste menant au milieu de Fluminense André (22 ans).

Toujours selon le diffuseur, l’OL ciblera au moins trois postes sur le prochain Mercato : un deuxième attaquant pour faire souffler Alexandre Lacazette mais également un milieu axial et un défenseur central d’expérience.

🚨 John Textor regrette de ne pas avoir introduit Fabio Grosso plus tôt.



🔵🔴 Coulisses, point mercato, @Aiello_David est allé à la pêche aux informations auprès du président de l'@OL. #OLCF63 pic.twitter.com/lybC1PEuHL — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 22, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life