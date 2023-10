OL - Mercato : Textor tient ses deux premières recrues hivernales !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

John Textor l’a dit haut et fort en public : il veut frapper fort au prochain mercato. Si les doutes subsistent toujours sur la possibilité de l’OL à se renforcer réellement en janvier, on apprend depuis le Brésil que les Gones vont recruter deux cracks brésiliens cet hiver : Lucas Perri et Adryelson.

Deux cracks brésiliens à l'OL cet hiver ?

Selon UOL, le gardien et le défenseur central de Botafogo, tous deux âgés de 25 ans, sont annoncés à l’OL en échange de 17 millions d’euros, bonus compris. Les deux Brésiliens auraient déjà un accord verbal avec le club rhodanien et devraient parapher un contrat de trois ans assorti d’une quatrième année en option.

