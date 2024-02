OL Mercato : un club anglais veut torpiller le dossier Benrahma !

Un départ de Rayan Cherki dans la dernière ligne droite du Mercato pourrait se profiler à l'OL. Fulham souhaite accueillir le joueur et c'est la maman de Kylian Mbappé qui gère le dossier pour le Lyonnais, que l'OL serait disposé à libérer contre 40 M€.

Et comme il est beaucoup question de Fulham ce jeudi, Foot Mercato croit savoir que le club londonien tente de détourner Saïd Benrahma de Lyon, alors que le joueur de West Ham est attendu pour signer son contrat. Fulham pousserait fort. Et ce alors que Lyon a affrété un jet privé pour le joueur. Qui se serait déjà envolé pour la France...

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇩🇿 #PL |



🔥🔥 Fulham are now trying to hijack Lyon deal for Saïd Benrahma ❗️❗️



✈️🩺 OL have booked medical and a private jet for Saïd Benrahma today but Fulham are now pushing hard for him ❗️ pic.twitter.com/V3fOxLMsHD