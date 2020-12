OL – Mercato : un club serait déjà prêt à sortir Benlamri de sa galère lyonnaise

Ultime recrue de l'Olympique Lyonnais le 5 octobre dernier, Djamel Benlamri (30 ans) pourrait être le premier à quitter la Capitale des Gaules en janvier. C'est en tout cas la version qui circule largement dans la presse algérienne ces derniers jours face au temps de jeu famélique du défenseur des Fennecs.

Apparu à une seule reprise contre le LOSC et auteur d'une belle rentrée, Benlamri reste le n°4 dans l'esprit de Rudi Garcia qui lui préfère Jason Denayer, Marcelo et le jeune Sinaly Diomandé. Pour la presse algérienne, la patience a déjà des limites et on commence même à réactiver certaines pistes pour Benlamri, lequel n'a signé qu'un an à l'OL et a besoin de temps de jeu pour être compétitif avec la sélection d'Algérie.

Le média local Dzair Daily a notamment ressorti des tuyaux la piste conduisant à nouveau Djamel Benlamri vers le championnat d'Arabie Saoudite. Sauf qu'après Al-Shabab, ce serait au tour du club d'Al-Nassr de vouloir faire signer le guerrier des Fennecs. Affaire à suivre.