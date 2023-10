OL - Mercato : un transfert phare acté par Textor fait encore couler beaucoup d’encre

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Le transfert d'Ernest Nuamah de Nordsjaelland à l'OL cet été a beaucoup fait parler. Et entraîné une enquête de la FIFA, car les Gones, interdits de recrutement, ont fait appel à un club de John Textor, Molenbeek, pour recruter l'ailier ghanéen. Ce sont les Belges qui ont versé les 25 M€ du transfert, soit une somme supérieure à leur budget, pour ensuite prêter le joueur avec option d'achat aux Gones. Mais il n'y a pas que pour son montage que ce transfert a fait parler.

"C'est le transfert qui a fait couler le plus d'encre"

Le journaliste ghanéen Owuraku Ampofo a en effet expliqué au site olympique-et-lyonnais.com que ses compatriotes n'avaient pas compris au départ pourquoi Nuamah avait choisi Lyon plutôt que l'Ajax ou le PSG, qui le courtisaient également : "Je pense que c'est sans doute le transfert qui a fait couler le plus d'encre ici car c'est un jeune joueur qui vient d'apparaître sur la scène et qui a fait preuve de beaucoup de talent. Si vous regardez aussi le calibre des clubs qui étaient liés à lui, c'est-à-dire l'Ajax et le PSG, cela a rendu ce mouvement plus intéressant. En fin de compte, la plupart des Ghanéens ont été satisfaits de sa décision d'aller à Lyon parce que c'est une équipe qui a l'habitude de former de jeunes footballeurs et qu'il ne sera pas soumis à autant de pression”.

