OL - Mercato : un vice-champion du monde à 10 M€ sur les tablettes

Sur le papier, l'Olympique Lyonnais est en passe de réaliser un très joli coup. Selon le journaliste brésilien Venê Casagrande, les Gones auraient formulé une offre de 10 M€ pour l'attaquant de Fluminense John Kennedy (21 ans). Pour le moment, cette offre a été repoussée par les champions d'Amérique du Sud et vice-champions du monde mais l'OL ne devrait pas en rester là. Kennedy se verrait offrir un contrat de cinq ans.

Le joueur a accédé à la notoriété le 4 novembre dernier lors de la finale de la Libertadores 2023 contre Boca Juniors (2-1 a.p.). C'est lui qui a inscrit le deuxième but du Tri à la 99e minute, offrant le premier titre continental au grand club carioca. Entré à la mi-temps en finale du Mondial des Clubs face à Manchester City (0-4), il a été moins en réussite. Mais a montré suffisamment de qualités pour attirer le regard des Lyonnais.

