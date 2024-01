PSG, Real Madrid - Mercato : le clan Benzema ouvre en grand la porte à l’OL !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

L’avenir de Karim Benzema est flou. Ecarté d’Al-Ittihad à cause de la tempête qui a touché l’Île Maurice , où il séjournait encore récemment, l’attaquant de 36 ans ne semble pas complètement comblé en Arabie saoudite où il a rejoint cet été le club d’Al-Ittihad. Ses relations avec son entraîneur Marcelo Gallardo ne seraient pas au beau fixe.

« Karim n’a jamais été en retard une seule fois à l’entraînement en vingt ans de carrière, donc ce n’est pas anodin non plus, témoigne un membre de son entourage madrilène dans L’Équipe . C’est vrai que sur certaines attitudes, ou dans son regard, j’ai l’impression d’un mal-être, comme s’il n’avait plus faim. C’est un amoureux du jeu, il a toujours pris beaucoup de plaisir sur un terrain et on dirait que ce n’est plus le cas. Mais ce sont des choses intimes qui le concernent. »

« Le voir revenir à Lyon, ça me plairait bien »

Son avocat s’est bien gardé d’en dire plus sur le sujet. En revanche, il a ouvert en grand la porte à l’OL. « Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c’est la fin de votre carrière, a glissé Hugues Vigier sur le plateau de BFM TV. Moi je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien mais il ne me l’a pas annoncé pour l’instant (sourire). »

