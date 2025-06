OM : après Boli, une autre figure du club vote pour le PSG en Ligue des Champions ! 

Premiers vainqueurs français de la Ligue des champions, les Marseillais de 1993 jugent les Parisiens de 2025 et estiment, à l’image de Basile Boli ou de Bernard Casoni, qu’ils peuvent les imiter.

La petite guéguerre entre les supporters de l’OM et du PSG avant la finale de la Ligue des Champions est encore loin d’être terminée. Basile Boli, avant de revenir sur ses propos polémiques, a mis le feu aux poudres en début de semaine en déclarant qu’il supporterait Paris ce samedi à Munich.

Casoni « préfère que Paris gagne »

L’ancien défenseur de l’OM, auteur du but victorieux en 1993, n’est pas le seul à prendre ce parti. « Il n’y a aucune comparaison possible avec ce PSG-là. C’est un club soutenu par un État, clarifie Bernard Casoni dans L’Équipe. Mais sincèrement, je préfère que Paris gagne parce que c’est un club français. Ça ne nous enlèvera rien du tout, on restera à jamais les premiers. » Si Boli et Casoni ont donc choisi leur camp, un ancien glorieux de l’OM n’est pas loin de les rejoindre : Jean-Philippe Durand.

Durand aussi…

« Les saisons précédentes, il y avait autant de talent, autant de qualités techniques dans cette équipe du PSG, peut-être même plus, assure celui qui est aujourd’hui recruteur pour Schalke 04. C’est au niveau mental qu’ils ont le plus progressé. Après avoir été en grande difficulté en phase de ligue, ils ont réussi un parcours remarquable. Il faut avoir du répondant au niveau du caractère. Je suis assez neutre et, sans être supporter, je pense que ce serait mieux pour le foot français que le PSG la remporte. » Les Marseillais devront donc s’y faire : Paris semble avoir gagné le cœur de plusieurs de ses anciens.