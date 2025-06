OM : Basile Boli clarifie ses propos polémiques après son soutien au PSG pour la finale de LDC

Après ses propos polémiques au sujet de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, Basile Boli, ancien joueur de l’OM et actuel ambassadeur du club, a clarifié ses dires.

Ce sont des propos qui avaient étonné bon nombre de supporters de l’OM. En effet, sur France TV, Basile Boli (ancien Marseillais de 1990 à 1994) avait évoqué la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, qui se jouera samedi. « Ce match je vais le regarder comme tout le monde. C’est vrai que mon cœur reste bleu et blanc mais… Je suis derrière le Paris-Saint Germain parce que représenter la France c’est quelque chose d’important pour moi », avait déclaré le buteur de la finale de 1993.

« Je ne suis pas fâché avec l’OM »

Face à la montée des critiques, Basile Boli a rompu le silence pour tenter de clarifier ses intentions, pour La Provence. Il confie : « Il s’agissait d’une émission réservée aux enfants âgés entre 7 et 11 ans, quelque chose de léger. » Et d’ajouter, conscient du malaise provoqué : « Mes déclarations ont été mal comprises. J’ai peut-être vexé pas mal de personnes, mais je ne soutiens personne et, surtout, je ne suis pas fâché avec l’OM. »

Boli insiste sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un soutien explicite au PSG, mais d’un sentiment national : « Cela fait 32 ans qu’une équipe française n’a pas remporté la Ligue des champions. Je suis marseillais à la vie à la mort, mais je suis français d’abord. » Puis il enfonce le clou : « Personne n’ignore la rivalité entre l’OM et Paris. Comme Zinédine Zidane et Didier Deschamps, mon cœur ne peut pas être autre chose que bleu et blanc. Je le répète, je n’ai pas dit ça pour soutenir Paris. »

Boli répond à Di Meco

Pour illustrer sa position, il prend un exemple hors football : « Quand, au tennis, Nadal affronte Monfils, je supporte Monfils parce qu’il est français et même si l’adversaire est plus fort. » Malgré les explications, l’ex-défenseur sait que les mots peuvent blesser, surtout à Marseille. Il tente une déclaration d’amour renouvelée à son club de cœur : « Je ne peux pas être parisien, c’est impossible ! Ce que l’OM m’a donné durant ces quatre saisons (1990-94), personne ne pourra jamais m’en donner autant ! Avant de venir à Marseille, j’avais marqué très peu de buts avec Auxerre. Et à l’OM, j’en ai mis plein ! »

Alors qu’il compte bien regarder la finale, il recentre le débat sur ce qui lui tient vraiment à cœur : « Je vais regarder la finale samedi, mais je vais vous dire une chose : le plus important pour moi, c’est que les Olympiens retrouvent la Ligue des champions la saison prochaine. »

Boli a fini par conclure en lâchant qu’il se « me moque complètement de ce qu’il a dit », en référence aux propos d’Éric Di Meco (ancien de l’OM lui aussi), qui avait exprimé son mécontentement sur RMC : « Quand je lis ça, j’ai mal au cul. »