OM : De Zerbi en remet une couche sur la rumeur Inter, la vérité sur la présence de son agent à Milan

Par deux fois, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a démenti un possible départ à l’Inter Milan cet été.

Les rumeurs d’un départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille se sont intensifiés ces dernières heures après que la presse italienne ait révélé un intérêt de l’Inter Milan pour l’actuel entraîneur olympien et que l’agent du coach italien, Edoardo Crnjar, ait été aperçu ce mardi matin dans un bar à une minute à pied du siège des Nerazzurri. Une intensification due notamment au fait que le finaliste de la Champions League a officialisé le départ de Simone Inzaghi.

« Ce sont des rumeurs, mais rien n’est vrai ! »

Mais il n’y aurait rien entre Roberto De Zerbi et l’Inter Milan. C’est ce qu’a assuré le technicien de 45 ans lui-même. « Je suis heureux à Marseille et je n’ai reçu aucun appel d’autres clubs », a assuré Roberto de Zerbi lors d’une cérémonie en Italie où il a reçu le titre de « citoyen d’honneur » de la part de la ville de Foggia. Et au micro de l’Immediato, le coach de l’OM en a remis une couche sur son avenir et sur cette rumeur Inter Milan. « Ce sont des rumeurs, mais rien n’est vrai ! Personne ne m’a appelé. Je suis à Marseille donc il n’y a rien. »

L’agent de De Zerbi n’est pas à Milan pour discuter avec l’Inter

De son côté, le journaliste italien de Tuttosport, Simone Togna, a assuré qu’après vérification, la présence de l’agent de Roberto De Zerbi près du siège du club milanais ne serait finalement qu’une simple coïncidence. Que les supporters marseillais se rassurent, l’ancien coach de Brighton ne se dirigerait donc pas un départ à l’Inter Milan cet été et devrait bien rester l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine.