OM, FC Barcelone Mercato : Rashford se rapproche de Marseille…

Sur le départ de Manchester United, Marcus Rashford (27 ans) s’entretient physiquement du côté du Sud de la France. Il n’en fallait pas plus à certains pour évoquer un rapprochement avec l’OM.

🟥 Rumeur

Quel avenir pour Marcus Rashford ? Alors que l’Inter Milan s’est positionné récemment, Sébastien Vidal a assuré la semaine dernière que le crack anglais voulait toujours signer au FC Barcelone cet été et accepterait même de réduire fortement son salaire pour que le transfert se fasse.

Rashford prêt à attendre le Barça ?

« Il est prêt à attendre jusqu’à la fin du mercato. Des discussions ont déjà eu lieu », précise le spécialiste des transferts en Angleterre. Du côté de l’OM, Il s’agirait d’une « invention de vendeurs de rêve. »

Apercu du côté de Cannes…

Ces mêmes vendeurs de rêve sont revenus à la charge ce week-end pour indiquer que ce même Rashford serait actuellement en préparation individuelle du côté de Cannes. « Des discussions informelles avec l’OM ne sont pas à exclure, le club ayant déjà pris des infos sur sa situation par le passé mais aujourd’hui, rien de concret », lance le compte GP013 sur X. A priori, un dossier hors d’atteinte pour l’OM à ce stade mais qui reste toujours dans les tuyaux…

« Le coup d’œil de But FC »

« Si des discussions ont bien eu lieu entre l’OM et Marcus Rashford cet hiver, la piste semble avoir été abandonnée au sein du club phocéen. Et pour cause : aujourd’hui, il n’y a rien de concret et avec un salaire de 20 millions d’euros par an et 40 M€ estimés en cas de transfert, les Marseillais ne peuvent pas s’aligner. Seul un dénouement à la Rabiot en toute fin de mercato pourrait relancer ce dossier. Et encore… »