OM : Gennaro Gattuso nouveau sélectionneur de l’Italie (officiel)

Ancien coach de l’OM, Gennaro Gattuso s’offre un rebond prestigieux au sein de la sélection italienne.

Ancien coach de l’Olympique de Marseille durant la saison 2023‑2024, Gennaro Gattuso vient d’être officiellement nommé sélectionneur de l’équipe d’Italie. Recruté en septembre 2023 pour ramener du caractère à un OM en pleine turbulence, Gattuso n’aura dirigé que 24 matchs avec le club phocéen avant d’être remercié en février 2024.

Malgré un bilan mitigé (9 victoires), il a notamment laissé une forte empreinte dans les vestiaires par son tempérament rugueux, à l’image de son surnom « Ringhio » (le Grognement).

Le Mondial 2026 en ligne de mire

Cette volonté de caractère a convaincu la sélection italienne, et le technicien de 47 ans, libre depuis son départ de l’Hajduk Split début juin, incarne l’image d’un entraîneur prêt à réinjecter de la combativité dans une sélection en crise.

En effet, l’Italie n’a plus participé aux Mondiaux 2018 et 2022, et les récents revers (notamment la lourde défaite en Norvège, 3‑0) ont confirmé une équipe en perte de vitesse. Gattuso hérite donc d’un projet urgent : qualifier l’Italie pour le Mondial 2026 et redonner fierté et identité à la Nazionale.