OM : la Une moqueuse de La Provence pour répondre au sacre du PSG en LDC

Au lendemain du sacre du PSG en Ligue des Champions, La Provence et Le Parisien se sont répondus par Unes interposées.

Alors que le Paris Saint-Germain célèbre son premier sacre en Ligue des Champions avec une victoire éclatante 5-0 contre l’Inter Milan, les supporters de l’Olympique de Marseille ne peuvent plus se targuer d’être le seul club français à remporter la C1. La Provence a tout de même rappelé sa vérité dans sa Une de ce dimanche, avec le titre « À jamais les Deuxièmes ».

La guerre ne fait que commencer

Ce message, loin d’être un simple constat, exprime la fierté intacte des Marseillais qui rappellent que l’OM reste le premier club français à avoir remporté la prestigieuse compétition, en 1993. Pour le quotidien régional, le PSG n’est que le successeur sur le trône européen, mais jamais il ne fera oublier la place historique de Marseille dans le football français. Cette perspective sous-entend également que la rivalité entre les deux géants du football français ne fait que s’intensifier.

Parisiens et Marseillais, qui se retrouveront en Ligue 1 mais aussi pour le Trophée des Champions, voient ici leur rivalité s’intensifier. Une rivalité qui s’étend jusque dans la presse, étant donné que Le Parisien a titré sa Une « À jamais les meilleurs ». Dans son édito, Pierre Chausse, directeur délégué des rédactions, s’est même payé les supporters marseillais : « N’en déplaise aux supporters de l’OM qui n’auront plus que leur mauvaise foi pour pleurer et oser affirmer le contraire. La France du ballon a définitivement un nouveau roi. Et il est Parisien ».