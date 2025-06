OM : l’avenir de Basile Boli se précise 

Le départ de Basile Boli de l’Olympique de Marseille serait acté.

Avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, qui a vu le PSG être sacré pour la première fois de son histoire (5-0), Basile Boli a vivement fait polémique, annonçant son soutien pour le club de la capitale pour cette finale. Mais à Marseille, les propos du joueur qui a offert la Ligue des Champions à l’OM en 1993 ne sont pas passés.

« Basile Boli est déjà quasiment parti »

Et comme pressenti, l’avenir de Basile Boli devrait s’inscrire loin de l’Olympique de Marseille. Coordinateur sportif et représentant du club phocéen depuis plusieurs années, l’ancien défenseur central français devrait quitter l’OM cet été. « Basile Boli est déjà quasiment parti », a révélé La Tribune Olympienne sur X sans en dire plus. Et le très probable départ de Basile Boli serait dû à ses propos sur le Paris Saint-Germain, mais pas que. Depuis son retour à Marseille, le héros marseillais de la finale de C1 de 1993 était plus spectateur qu’acteur, ne justifiant pas vraiment le salaire qu’il touchait.