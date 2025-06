OM : l’Inter, Greenwood, Marseille… De Zerbi lâche des vérités cinglantes

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a accordé plusieurs interviews sur des dossiers importants comme ses prétendus contacts avec l’Inter Milan.

La reprise, ce n’est que dans trois semaines, à l’Olympique de Marseille, donc Roberto De Zerbi en profite pour accorder des interview à droite et à gauche. L’entraîneur italien a parlé au quotidien turinois Tuttosport et au podcast Supernova. Il a notamment commenté la rumeur d’un intérêt de l’Inter Milan pour lui ou encore son rapport très spécial avec Mason Greenwood.

Une drôle de relation avec Greenwood

« Est-ce que je parle aux joueurs ? Cela dépend s’ils sont ouverts… Par exemple, avec Greenwood, c’est : « Salut, bonjour, bonsoir, bonne soirée ». On n’a réellement discuté que deux fois. Des fois où il s’est ouvert et m’a montré que derrière le masque, il y a une personne très sensible. Mais je le gère avec son père. Quand il y a un problème avec lui, j’appelle son père. Son père est une personne incroyable. »

Une pression difficile à surmonter

« Ça peut être le frein et le moteur de ta saison. Au début de la saison, le Vélodrome était un frein pour beaucoup de joueurs. Nous gagnions à l’extérieur et galérions à la maison… Nous avons ensuite fait un ritiro. Nous avons parlé de Marseille, de nous, du Vélodrome, de ceux qui le remplissent… Quand vous parvenez à vous connecter avec le public, vous portez tout le poids du lien. Nous avons été la meilleure équipe à domicile sur la phase retour. C’est une satisfaction. »

Tombé amoureux de Marseille

« Marseille est un lieu unique. Je suis tombé amoureux de Marseille à travers un de mes coachs à Milan. Il m’avait dit de regarder Chris Waddle, qui jouait à mon poste… L’autre chose qui me fascine avec Marseille, c’est toute la narration autour : la ville la plus multiculturelle d’Europe, une ville avec des problèmes sociaux aussi. Le chômage, la corruption, la délinquance… Je suis amoureux de cette ville parce qu’elle est paradoxale sur de nombreux points. Mais elle te donne surtout des choses que les villes normales ne te donnent pas : la chaleur du stade, le folklore et la beauté de la ville… »

Ses principes de jeu

« Je vis pour le résultat, contrairement à ce qu’on dit parfois. Mais je crois qu’il faut se concentrer sur le chemin, sur la manière dont on atteint ce résultat. Sinon, tout se vaut et il n’y aurait qu’une seule façon de jouer au football. Je me fâche quand je perds, mais je veux le faire en respectant mes idées et mon style de jeu. Ça m’énerve. On me dit que j’ai un “football à moi”, mais ce n’est pas vrai. Je ne veux pas de joueurs télécommandés. Je travaille sur des principes de jeu, pas sur des schémas figés. Les joueurs doivent savoir s’adapter aux situations, c’est ça le vrai football moderne. »

La rumeur Inter

« On parlait de moi à l’Inter, mais l’Inter ne m’a jamais appelé. Puis j’ai commencé il y a 20 jours à parler aux futurs joueurs de l’OM. Nous étions à Miami avec le président, le directeur et le propriétaire du club : j’aime quand je m’engage à aller jusqu’au bout. Ce n’était pas tant une question d’équipe. De même que lorsque je me sens trahi, il n’y a pas de contrat qui tienne et je pars, partir simplement parce que quelque chose de mieux se présente irait à l’encontre de ma façon de penser. »