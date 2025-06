OM, LOSC, RC Lens Mercato : trois clubs de PL sur Abline (FC Nantes), sa préférence est connue !

Très courtisé en France, Matthis Abline (FC Nantes) le serait également en Angleterre puisque trois clubs de Premier League s’intéresseraient de près à lui.

🟥 Rumeur

Matthis Abline est l’un des joueurs qui va agiter le plus le mercato estival. Auteur d’une belle saison avec le FC Nantes avec 11 buts marqués en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant du Stade Rennais n’en finit plus d’être courtisé sur le marché des transferts.

La Premier League débarque pour Abline

Après l’Olympique de Marseille, le LOSC, le RC Lens, le RC Strasbourg et le Paris FC, trois clubs de Premier League seraient entrés dans la course à la signature de Matthis Abline, si l’on en croit les informations du journaliste belge, Sacha Tavolieri. Il s’agit de Burnley, Brentford et Sunderland. Ces trois clubs anglais auraient déjà pris contact avec l’entourage de l’international Espoirs français en vue d’un transfert cet été. Mais malgré l’intérêt de Burnley, Brentford et Sunderland à son égard, Matthis Abline donnerait toujours sa préférence à l’OM.

Le coup d’oeil de But FC

Avec l’arrivée de ces écuries anglaises, le FC Nantes va pouvoir monter les enchères pour vendre Matthis Abline. Ce qui pourrait conduire les clubs français à lâcher l’affaire dans ce dossier, dont l’OM, qui se serait déjà vu refuser deux offres par le FCN pour recruter l’ancien Rennais.