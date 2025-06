OM : Mbemba sort du silence sur sa mise au placard, il n’est pas rancunier !

Chancel Mbemba s’est exprimé ce dimanche sur son départ imminent de l’OM après avoir été mis à l’écart durant toute la saison.

Mis au placard par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier, Chancel Mbemba n’a pas joué la moindre minute cette saison sous le maillot marseillais. Arrivant en fin de contrat le 30 juin dernier, le défenseur central congolais va enfin quitter librement le club phocéen. Après le match amical entre la République Démocratique du Congo et le Madagascar, remporté par les Léopards (3-1), Chancel Mbemba est revenu sur sa mise à l’écart à l’OM. Et on ne peut pas dire que l’ancien joueur de Porto est rancunier envers le club provençal.

« Quand ce sera terminé, je dirai merci à Marseille et à tous les supporters de l’OM »

« Mon contrat se termine le 30 juin. Quand ce sera terminé, je dirai merci à Marseille et à tous les supporters de l’OM. J’ai mouillé mon maillot. Dieu m’a permis de rentrer dans l’histoire du club. J’ai fait deux saisons merveilleuses. Je n’ai pas triché. C’est la vie… La vie est comme ça. Je suis resté calme, professionnel. J’ai respecté le club et mon contrat. Dieu m’a permis la santé. Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100%. Personne n’a cru en moi. Le coach et tout le peuple congolais, eux, oui. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L’aventure va continuer », a confié le joueur de 30 ans.