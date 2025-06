OM Mercato : 10 recrues à Marseille cet été ? 

Alors que Roberto De Zerbi a été rassuré sur les intentions de Frank McCourt à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, Pablo Longoria devrait préparer un recrutement de haut niveau au mercato estival.

Si la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan alimente le débat, le mercato est un sujet tout aussi porteur actuellement à Marseille. Et pour cause : de retour en C1 la saison prochaine, l’OM doit construire un effectif digne de ce nom pour ne pas y faire de la figuration.

La défense en chantier n°1

Alors que le chantier principal de Mehdi Benatia se situe en défense, où trois stoppeurs sont attendus cet été, on peut d’ores et déjà s’attendre à voir débarquer une dizaine de recrues au prochain mercato. La raison est simple : 10, c’est en moyenne le nombre de renforts signés par Pablo Longoria en été depuis que le trentenaire espagnol a pris les rêves de l’OM il y a quatre ans.

Une dizaine d’arrivées chaque été avec Longoria

En 2021-2022, 12 joueurs ont ainsi débarqués à l’OM, 20 en 2022-2023, 12 en 2023-2024 et enfin 11 l’été dernier. Il s’agit ici du nombre d’arrivées au club, en comptant le retour de prêt et les options d’achat levées. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, on peut estimer que ce quota sera rempli encore cet été.