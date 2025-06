OM Mercato : 3 bonnes raisons de foncer sur Ivan Perisic

Selon des bruits d’agents, l’Olympique de Marseille se serait renseigné sur la situation d’Ivan Perisic (36 ans), en fin de contrat au PSV Eindhoven. Chez But Football Club, on pense qu’il faut foncer sur lui.

Perisic connaît le haut niveau et la Ligue des Champions

Si l’OM veut franchir un cap la saison prochaine en Ligue des Champions, autant miser sur des joueurs déjà aguerris à cette compétition. C’est le cas d’Ivan Perisic. Passé dans les rangs du Borussia Dortmund, de l’Inter Milan, de Tottenham, du Bayern Munich et plus récemment du PSV Eindhoven, le vice-champion du monde 2018 a l’expérience des grands rendez-vous, notamment en sélection nationale (145 capes).

De Zerbi compatible, il est encore frais physiquement

Perisic est le joueur polyvalent par excellence, mais le bon joueur polyvalent : il a le niveau partout, pas juste moyen. Bien qu’il ait 36 ans, le Croate peut ainsi évoluer ailier gauche, droit ou piston et il colle parfaitement au système De Zerbi. Techniquement au point, mobile, intelligent, le Croate sort d’une grosse saison en Eredivisie (9 buts + 8 passes décisives en 27 matchs) sans compter ses bonnes prestations en LDC, où il avait notamment mystifé la Juventus à Turin.

Perisic parle français et Greenwood n’a pas de doublure

Perisic a un atout majeur qui faciliterait son intégration à l’OM : il parle français étant donné qu’il a joué au FC Sochaux en début de carrière. Habitué au haut niveau, son salaire est estimé à 100 000 euros par mois et surtout il pourrait largement doubler Mason Greenwood tout en lui apprenant la discipline et la régularité. Un relais solide pour De Zerbi, en plus d’Adrien Rabio et de Pierre-Emile Höjbjerg. On signe.