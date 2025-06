OM Mercato : à la lutte avec le FC Barcelone pour un latéral droit brésilien !

L’OM ferait partie des trois clubs intéressés par le Brésilien Dodo, latéral droit de la Fiorentina. L’AC Milan et le FC Barcelone sont également sur le coup.

🟧 Piste crédible

Vu que la direction marseillaise a fait en sorte que les médias français, notamment L’Equipe et La Provence, n’aient plus accès aux coulisses du club, notamment en ce qui concerne les transferts, c’est de l’étranger qu’arrivent les informations à ce sujet. Et notamment d’Italie. Ce jeudi, plusieurs médias transalpins annoncent un intérêt de l’OM pour le Brésilien de la Fiorentina Dodô. A 26 ans, ce latéral droit sort d’une saison où il a davantage brillé par ses qualités défensives qu’offensives (6 passes décisives en 42 matches). Mais cela lui vaut tout de même d’être suivi par Marseille, donc, mais aussi le FC Barcelone et l’AC Milan.

Sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2027, Dodô est évalué à 24 M€ par Transfermarkt. Mais vu les clubs qui se penchent sur son cas, il pourrait partir pour beaucoup plus. A Barcelone, c’est un rôle de remplaçant derrière Jules Koundé qui l’attend alors que l’AC Milan, en pleine révolution, a encore cinq latéraux droit dans son effectif (Jiménez, Walker, Royal, Florenzi et Terracciano). A Marseille, Michael Murillo est parti pour être le titulaire la saison prochaine, à moins que l’OM ne profite des intérêts de clubs de Premier League pour le vendre à un bon prix. Il s’agit en tout cas de trois clubs aux moyens limités et qui ont d’autres priorités.

Cette piste montre en tout cas que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont bien l’intention de doubler tous les postes en vue de la saison prochaine, où l’équipe disputera la Champions League en plus de la L1. Roberto De Zerbi a demandé un effectif élargi pour mener de front toutes les compétitions, il devrait être entendu.

« Le coup d’œil de But FC »

« Même si le dernier latéral brésilien passé par l’OM (Renan Lodi) n’a pas laissé un souvenir impérissable, la piste Dodô est assez alléchante. Que ce soit pour seconder Michael Murillo ou pour être titulaire si le Panaméen s’en va, l’ancien du Flamengo est une très belle option ! »