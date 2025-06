OM Mercato : Abline (FC Nantes) fait débat à Marseille 

L’Olympique de Marseille a pris des renseignements au sujet de Matthis Abline (22 ans), pour qui le FC Nantes réclame 20 millions au mercato. Son cas est débattu par nos deux journalistes, Bastien Aubert et Laurent Hess.

« Abline, un petit prince à Marseille »

« Les supporters du FC Nantes ne me démentiront pas : cette saison, Matthis Abline a souvent transformé en or les parpaings envoyés par ses coéquipiers en guise de passes. S’il doit encore progresser dans la finition, le Canari fait partie de ces joueurs qui ont la capacité de se créer des occasions par eux-mêmes et de peser sur tout le front de l’attaque. Robuste et capable de jouer dans l’axe, il explose rarement au contact et peut aussi bien évoluer sur un côté (droit et gauche) que dans un système à deux pointes. En fait, Abline fait tout comme Neal Maupay… mais en mieux. Et à seulement 22 ans, ce fer de lance des Espoirs tricolores a encore une marge de progression qu’il ne validera pas au FC Nantes. L’une des meilleures pistes possibles pour l’OM en Ligue 1, à mon sens, pour tirer de surcroît encore plus Amine Gouiri vers les sommets. »

Bastien AUBERT

« En complément, pourquoi pas ? »

« Je comprends l’enthousiasme que suscite l’intérêt de l’OM pour Abline. Le Nantais a des qualités, c’est un battant, il est polyvalent et a une bonne marge de progression. Mais au poste d’avant-centre, il y a déjà Neal Maupay, et bien-sûr Amine Gouiri qui s’est révélé depuis son arrivée l’hiver dernier. On peut considérer l’Algérien comme un « faux 9 », et voir en Abline un 9 supérieur à Maupay. Mais j’ai du mal à voir en Abline autre chose qu’un joueur de complément pour l’OM, et je pense que pour renforcer vraiment l’équipe, il faudrait un joueur d’envergure internationale devant, aux côtés de Gouiri et Greenwood. »

Laurent HESS