OM Mercato : Al-Nassr tient son remplaçant, Laporte va pouvoir partir mais Chelsea débarque !

Le club saoudien d’Al-Nassr s’apprête à recruter le défenseur central slovaque du Feyenoord David Hancko pour 40 M€. Ce qui ouvrirait les portes à un départ à Aymeric Laporte, ciblé par l’OM.

🟧 Piste crédible

Ces derniers jours, il a davantage été question du secteur offensif de l’Olympique de Marseille que de sa défense dans les rumeurs mercato. Les dirigeants phocéens auraient formulé une offre de 15 M€ au FC Nantes pour son attaquant Matthis Abline et ils se seraient également vus proposer les services de Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Mais les Canaris attendraient au moins 20 M€ pour libérer l’ancien Rennais alors que le second est beaucoup trop cher, pour le moment, en indemnité comme en salaire. Mais rien n’est figé en période de mercato et les informations de ce vendredi pourraient venir infirmer celles d’hier…

Chelsea le veut aussi !

Au niveau défensif, la rumeur Aymeric Laporte s’est évanouie. Sortie avant même la fin de la saison, elle était pourtant alléchante, le central franco-espagnol constituant une très grosse prise. Il était question qu’il se libère de son contrat avec Al-Nassr et débarque à l’OM gratuitement. Sa venue était conditionnée à la participation du club à la Champions League. Mais, finalement, le club saoudien voudrait récupérer une indemnité de transfert pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026 et qui est ciblé, en plus de Marseille, par des clubs anglais, notamment Chelsea, selon El Chiringuito, et l’Athletic Bilbao, où il a été formé.

Hier, Foot Mercato a annoncé qu’Al-Nassr était sur le point de boucler le recrutement du remplaçant de Laporte, à savoir David Hancko. Le Slovaque, qui évolue au Feyenoord Rotterdam, va être recruté pour 40 M€. Une fois son arrivée effective, les dirigeants d’Al-Nassr n’auront plus besoin de retenir Laporte. Et se décideront peut-être à le laisser partir gratuitement, comme cela avait été convenu au départ…

« Le coup d’œil de But FC »

« Ca ne sent quand même pas bon pour Aymeric Laporte. L’affaire était trop belle pour être vraie. Le défenseur central avait été le meilleur arrière de l’Espagne à l’Euro 2024, il semblait inconcevable qu’Al-Nassr le laisse partir gratuitement. Si une indemnité s’ajoute au fait qu’il y a une grosse concurrence pour lui et qu’il a quand même 31 ans, les dirigeants de l’OM vont sans doute passer la main. »