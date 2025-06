OM Mercato : après Angel Gomes, une autre offre est partie !

L’OM s’active pour signer Angel Gomes, libre de tout contrat, mais aussi pour Nayef Aguerd (West Ham).

Après Mason Greenwood et Jonathan Rowe l’été dernier, un 3e anglais s’apprête à rejoindre l’OM ! Angel Gomes. Le milieu du LOSC serait en effet tout proche de rejoindre le club olympien. Selon RMC, le milieu de terrain, en fin de contrat chez les Dogues, s’est mis d’accord avec les dirigeants phocéens sur un contrat de 3 ans. Pisté par West Ham et Tottenham, il a été séduit par le projet proposé par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Aguerd nouvelle priorité défensive

Valeur sûre de la Ligue 1 depuis son arrivée en 2021, l’international anglais de 24 ans doit rapidement s’engager avec l’OM où il viendra offrir une solution supplémentaire dans l’entrejeu à Roberto De Zerbi. Mais ce n’est pas tout. Selon Foot Mercato, l’OM cherche aussi à boucler rapidement la venue d’un défenseur central et après avoir pensé à Aymeric Laporte (Al-Nassr), c’est un ancien de la L1 qui serait désormais sa priorité : Nayef Aguerd. Prêté à la Real Sociedad, l’ancien rennais appartient à West Ham. L’international marocain (51 sélections, 2 buts) est tenu en haute estime par Medhi Benatia et celui-ci souhaite damer le pion au Bayer Leverkusen et à l’Atlético de Madrid qui sont sur le coup, tout comme la Real Sociedad qui aimerait l’acquérir de manière définitive. L’OM aurait fait partir une première offre et le Marocain serait séduit pas le projet. A suivre…