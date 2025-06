OM Mercato : après Paixao et Rashford, une nouvelle piste séduisante activée sur l’aile gauche !

Noa Lang (PSV Eindhoven) serait dans les petits papiers de l’OM pendant ce mercato estival.

L’Olympique de Marseille veut se renforcer au poste d’ailier gauche cet été. Et le club phocéen multiplie les pistes à ce poste alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce dimanche. On l’a appris ces dernières heures, le vice-champion de France 2024-2025 ciblerait notamment Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam) et Marcus Rashford (Manchester United), déjà suivis cet hiver par les dirigeants marseillais.

L’OM piste aussi Noa Lang au poste d’ailier gauche

Et ce ne serait pas tout. Et pour cause, selon Massilia Zone, l’OM aurait aussi coché le nom de Noa Lang pour renforcer l’aile gauche de son attaque en vue de la saison prochaine. Au PSV Eindhoven depuis deux ans, le Néerlandais sort d’une saison très aboutie avec 13 buts inscrits et 12 passes décisives en 43 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSV, l’ancien joueur du Club Bruges est valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

Et l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Noa Lang a été confirmé par La Tribune Olympienne, qui assure que « l’OM ne dort pas sur ce début de mercato ». « Ça active énormément de pistes et le club a déjà démarré des négociations très concrètes avec quelques clubs/joueurs », précise le suiveur du club provençal.