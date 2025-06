OM Mercato : après Paixao, Marseille dit adieu à la piste Lang

En raison de la concurrence mais également du prix fixé par le PSV Eindhoven, l’OM va devoir passer la main pour Noa Lang (25 ans).

🟥 Rumeur

Un petit tour et puis s’en va ! Les deux pistes estampillées Eredivisie, sorties il y a quelques jours, sont en passe de s’évanouir à Marseille. Ca a commencé avec le Brésilien du Feyenoord Rotterdam Igor Paixao. L’OM était prêt à battre son record d’indemnité pour l’attirer en Provence mais à 40 M€ plus une grosse concurrence sur le dossier, il n’a pas pu suivre. Aussi, il s’est reporté sur un autre ailier gauche évoluant aux Pays-Bas, Noa Lang (25 ans, PSV Eindhoven). Mais, comme dans le cas de Paixao, cette piste semble trop compliquée à mener pour la direction marseillaise.

L’OM ne veut pas faire de folies cet été

Les champions des Pays-Bas veulent récupérer au minimum 30 M€ pour leur joueur. L’OM pourrait s’aligner sur cette offre, surtout après avoir vendu Luis Henrique pour 25 M€ à l’Inter Milan. Le souci, donc, c’est que comme avec Paixao, la concurrence est rude. Et que Medhi Benatia comme Pablo Longoria n’ont pas l’intention de faire n’importe quoi au niveau financier. L’OM va clôturer la saison 2024-25 sur un fort déficit, prévu, mais qui pourrait lui valoir des remontrances de la DNCG. Les dirigeants ne veulent pas le creuser davantage pendant cette intersaison.

Paixao et Lang out, l’Olympique de Marseille va se mettre en quête d’autres pistes pour le poste d’ailier gauche. La priorité pour l’attaque étant de trouver un pendant à Mason Greenwood.

« Le coup d’œil de But FC »

« Que les dirigeants ne veuillent pas faire de folie pour Paixao et Lang, c’est une bonne chose. Les deux ailiers jouent quand même dans un certain inférieur à la Ligue 1, beaucoup plus porté sur l’offensive. Leur réussite en France ne coule pas de source. Il serait fou de dépenser plus de 20 M€ pour eux. »