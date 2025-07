OM Mercato : Aubameyang veut revenir à Marseille, ça chauffe sérieusement !

Un an après avoir quitté l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) pourrait bien retrouver le Vélodrome plus tôt que prévu. L’idée d’un retour plaît aux deux parties.

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM prend forme. L’été dernier, Pablo Longoria avait laissé partir à regrets le seul joueur qu’il souhaitait réellement conserver pour tenter sa chance en Arabie Saoudite. Résultat : 17 buts pour sa première saison avec Al-Qadisiya, mais un avenir incertain. Le club saoudien souhaite désormais miser sur un profil plus jeune pour conduire son projet offensif.

Une rencontre à Saint-Étienne, des signaux positifs

Depuis quelques jours bruissent l’idée d’un retour de PEA à Marseille. Ces derniers jours, Aubameyang a ainsi été aperçu à Saint-Étienne, où un membre de sa famille participait à des essais. Profitant de sa présence dans la région, L’Équipe explique que des échanges ont été amorcés de manière informelle entre le joueur et des représentants de l’OM. Le contact n’a jamais été rompu depuis son départ, et le joueur suit toujours de près les performances de son ancien club. L’idée de revenir à Marseille ne le laisse pas insensible.

Un retour validé en interne

Roberto De Zerbi apprécie le profil du Gabonais. L’entraîneur italien, favorable à une attaque mobile et capable de se réinventer, imagine déjà une complémentarité entre Aubameyang et un joueur comme Amine Gouiri. L’ancien Niçois pourrait évoluer dans un rôle plus libre derrière l’attaquant.

Reste l’aspect salarial

Reste l’aspect salarial. Aubameyang ne reviendra pas à n’importe quel prix, mais plusieurs facteurs jouent en faveur de l’OM : un cadre de vie connu, une ambiance qu’il affectionne, et la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Dans un contexte économique contraint, récupérer libre un joueur qui a marqué 30 buts lors de la saison précédente représenterait une opération à la fois réaliste et ambitieuse. Le dossier est désormais entre les mains du joueur, qui attend la résiliation officielle de son contrat avec Al-Qadisiya avant de se prononcer. Mais l’histoire entre Aubameyang et l’OM n’est peut-être pas encore terminée.