OM Mercato : Badiashile (Chelsea), une piste à oublier ?

Annoncé dans le viseur de l’OM, le défenseur central de Chelsea Benoît Badiashile (24 ans) devrait finalement rester à Londres, sans parler du fait qu’il est trop cher.

Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont conscience que l’OM doit se renforcer au poste de défenseur central pour la saison prochaine. En 2024-25, les Phocéens ont été trop légers à ce niveau, Leonardo Balerdi se trouvant bien seul face aux assauts adverses. Geoffrey Kondogbia, qui lui était associé, est un milieu de formation, poste qu’il devrait retrouver la saison prochaine. Amir Murillo, qui a dépanné à droite du capitaine argentin, va, lui, retrouver la place de latéral droit. Luiz Felipe Ramos et Derek Cornelius, eux, ont déçu, sans parler de Lilian Brassier, reparti de la mi-saison.

Il a peut-être gagné sa place à Chelsea grâce à la finale de C4

Parmi les pistes évoquées, celles menant à Aymeric Laporte (Al-Nassr) et Nayef Aguerd (West Ham) sont toujours explorées. Mais celle conduisant à Benoît Badiashile serait sur le point d’être abandonnée. Et ce pour deux raisons. La première, c’est que, comme l’a expliqué Anthony Aubès sur X, elle est trop chère pour l’OM. L’ancien Monégasque de 24 ans, sous contrat avec Chelsea, est coté 25 M€ par Transfermarkt. Les Blues l’ont recruté pour 38 M€ il y a deux ans et demi et ils aimeraient rentrer dans leurs frais.

Autre raison : sa prestation, hier, en finale de la Ligue Conférence face au Betis Séville (4-1). Face à des Andalous très incisifs en première période, Badiashile a fait bonne garde en défense. Si Chelsea a réussi à finalement remporter la partie, c’est notamment grâce à lui. L’ex-Monégasque a sans doute convaincu Enzo Maresca de lui faire confiance pour la saison prochaine.