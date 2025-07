OM Mercato : Benatia a a relancé un joueur du FC Barcelone ! 

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Pablo Torre (22 ans) mais pourrait bien arriver trop tard pour recruter le jeune milieu espagnol du FC Barcelone sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

L’OM a relancé le dossier Pablo Torre mais semble pris de vitesse sur ce dossier. Ciblé par le club phocéen pour renforcer son entrejeu, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone est tout proche de s’engager avec Majorque. Malgré l’intérêt grandissant de Marseille ces derniers jours, Ekrem Konur affirme que Torre semble avoir déjà fait son choix.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026, le joueur de 22 ans était sur les tablettes de plusieurs clubs européens, dont l’Ajax Amsterdam et l’OM. Mais Majorque a été le plus rapide. Le club des Baléares a formulé une offre concrète : 4,5 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur, avec des bonus pouvant porter le total à 5 millions. Une proposition qui a séduit le FC Barcelone, désireux de conserver une clause de rachat et un pourcentage à la revente.

Torre avait séduit De Zerbi

L’OM, qui voit en Torre un profil idéal pour s’intégrer dans le système de Roberto De Zerbi, n’a pas encore bougé officiellement. Et pendant que la cellule de recrutement hésite, Majorque a avancé. Le joueur, séduit par la perspective d’un temps de jeu immédiat et par la stabilité du projet, penche clairement en faveur d’un départ vers les Baléares.

À Marseille, on regrettera peut-être de ne pas avoir été plus réactif tant Torre coche toutes les cases du joueur jeune, technique, formé à la possession, que De Zerbi affectionne. Le dénouement est imminent et sauf revirement de dernière minute, Torre devrait évoluer à Majorque la saison prochaine. L’OM, lui, devra se tourner vers d’autres profils.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pablo Torre n’est pas une piste nouvelle du côté de l’OM mais la priorité du club phocéen est ailleurs : verrouiller sa défense avant de penser à renforcer son secteur offensif. Le milieu de terrain, lui, attendra. »