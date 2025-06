OM Mercato : Benatia prêt à tenter le très gros coup Neymar (ex-PSG) ?

Un journaliste anglais assure que neuf clubs ont fait des avances à Neymar (33 ans) pour la saison prochaine et que l’OM en faisait partie…

🟥 Rumeur

Remontés contre les médias français, qu’il s’agisse de L’Equipe, de La Provence ou de RMC, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne laissent plus filtrer d’informations concernant les transferts. Ils ont suffisamment chassé les taupes dans le vestiaire ou l’organigramme du club pour avancer désormais sereinement sur le renforcement de l’équipe, sans que des pistes soient parasitées par des révélations au grand public. Raison pour laquelle, en ce lundi, aucun des trois médias ne parle de l’actualité transferts de l’OM. Pour trouver trace d’une rumeur, il faut se balader sur les réseaux sociaux et là, on trouve ce qui pourrait devenir une bombe : l’Olympique de Marseille aurait pris contact avec l’entourage de Neymar !

9 clubs, dont l’OM, l’auraient contacté

C’est le journaliste anglais Chris Anthony qui l’assure : 9 clubs ont pris contact avec l’entourage de l’attaquant brésilien, en fin de contrat à Santos, pour lui proposer un contrat d’un an. Il y aurait l’OM, donc, mais aussi Fenerbahçe, Aston Villa et Santos, où il est revenu il y a six mois. Le père de Neymar a d’ailleurs assuré que son rejeton allait prolonger avec le club de la banlieue de Sao Paulo. On devine l’idée se cachant derrière la volonté de toutes ces équipes d’avoir Neymar dans leur rang : étant donné que le Mondial 2026 est son grand objectif, il aura tout intérêt à briller lors de la saison qui vient pour convaincre Carlo Ancelotti de miser sur lui. Lui proposer un contrat d’un an est donc une façon de limiter les risques, en s’assurant qu’il se donnera à fond durant cette période.

Pour autant, cette piste est-elle crédible pour l’OM ? Neymar a flingué sa carrière en quittant le FC Barcelone pour l’argent du PSG en 2017. A Paris, pendant six ans, il a alterné le brillant et le médiocre sur le terrain et a surtout eu une hygiène déplorable en dehors. Parti en Arabie Saoudite en 2023, il n’y a quasiment pas joué pendant un an et demi. Et ce n’est guère mieux avec Santos, où il alterne pépins physiques et frasques extrasportives. Il a déjà consenti de gros efforts salariaux pour retourner dans son club formateur mais acceptera-t-il d’en faire de nouveaux pour intégrer la nouvelle grille mise en place à l’OM ? Cela fait beaucoup d’inconnues…

« Le coup d’œil de But FC »

« Hormis pour titiller les supporters parisiens, cette arrivée n’aurait aucun sens. Neymar n’est plus, depuis longtemps, l’ailier gauche fabuleux qui brillait à Barcelone. Son salaire est monstrueux, de même que son temps passé à l’infirmerie. Son nom fait encore rêver les puristes mais sur le terrain, il n’est que l’ombre de lui-même. Clairement, une fausse bonne idée ! »