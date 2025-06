OM Mercato : ça brûle pour Medina à Marseille, le RC Lens veut un Marseillais en contrepartie

L’accord entre l’OM et le RC Lens serait proche d’être trouvé pour le transfert de Facundo Medina vers Marseille.

🟩 Accord proche

Sauf retournement de situation, Facundo Medina devrait devenir l’une des premières recrues estivales de l’Olympique de Marseille. En partance du RC Lens cet été, le défenseur central argentin ne voudrait que l’OM et serait déjà parvenu à un accord contractuel avec le club phocéen, à en croire les informations du compte X @Adammser et de Foot Mercato. Reste aux deux deux clubs de s’entendre sur les bases d’un transfert.

Le RC Lens veut Maupay en contrepartie de Medina

Et toujours selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille et le RC Lens seraient proches de trouver un accord pour le transfert du joueur formé à River Plate. Le prix de ce transfert devrait s’élever aux alentours des 20 millions d’euros. Si le deal se concrétise vraiment, l’international argentin devrait signer un contrat de cinq ans en faveur du club provençal, soit jusqu’en juin 2030. En contrepartie de Facundo Medina, les Sang et Or seraient très intéressés par l’attaquant olympien, Neal Maupay, qui pourrait quitter le club marseillais seulement un an après son arrivée.

« Le coup d’oeil de But FC »

« Le deal entre l’OM et le RC Lens pour Facundo Medina devrait finir par se faire. Et à 15-20 millions d’euros, ce serait plutôt une bonne pioche pour les vice-champions de France, Facundo Medina étant un joueur confirmé de Ligue 1 et devenu international. Quant à Neal Maupay, il serait un bon renfort pour les Sang et Or, mais a un peu le même profil que Martin Satriano. »