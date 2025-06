OM Mercato : en plus d’Angel Gomes et Medina, ça chauffe avec une troisième recrue !

En fin de contrat cet été avec Wolverhampton, Nelson Semedo se rapprocherait, lui aussi, de l’OM.

🟨 Négociation en cours

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs européens les plus actifs à l’approche du mercato estival. Le club phocéen aurait notamment déjà bouclé l’arrivée libre d’Angel Gomes et serait proche de recruter Facundo Medina.

C’est très chaud aussi avec Semedo !

En plus du désormais ex-milieu de terrain du LOSC et du défenseur central du RC Lens, les dirigeants marseillais avanceraient très bien sur un troisième dossier : Nelson Semedo. Libre de tout contrat cet été après être arrivé au terme de son contrat avec Wolverhampton, le latéral droit portugais aurait reçu une offre de contrat de l’OM. Et selon La Tribune Olympienne, ce serait très chaud entre l’ancien joueur du FC Barcelone et Marseille. Du côté des médias portugais, on parle aussi de plus en plus d’un possible départ de Nelson Semedo à l’OM.

« Le coup d’oeil de But FC »

« L’Olympique de Marseille est bien parti pour s’offrir également Nelson Semedo de façon librement. L’ancien Barcelonais serait un renfort de poids pour le club phocéen en vue de la saison prochaine et de la Ligue des Champions. Son association avec Mason Greenwood sur le couloir droit promet. Même si des doutes persistent défensivement. »