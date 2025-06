OM Mercato : la direction a tranché pour Ismaël Bennacer !

Prêté avec option d’achat à l’OM en janvier, le milieu franco-algérien Ismaël Bennacer (27 ans) ne devrait pas être conservé et retournerait à l’AC Milan.

Il y a quatre jours, un journaliste italien écrivait que la direction de l’OM était en pleine réflexion concernant l’avenir d’Ismaël Bennacer. Le milieu de 27 ans a été prêté à Marseille par l’AC Milan en janvier. Il a immédiatement donné satisfaction, réalisant deux premiers matches très intéressants, à Angers (2-0) et à contre Saint-Etienne (5-1). Mais ensuite, il a plongé physiquement, sans doute la conséquence d’une première partie de saison tronquée en Lombardie, et a perdu sa place dans le onze de départ. Medhi Benatia apprécie grandement l’Arlésien mais se demande s’il est sage de débourser 12 M€ pour un élément n’ayant pas donné entière satisfaction.

Un retour à l’envoyer pour mieux négocier ?

Selon Nicolo Schira, sa réflexion serait terminée. Et Ismaël Bennacer ne sera pas définitivement transféré à l’OM. Deux choses s’opposeraient à sa venue : le fait qu’il soit régulièrement blessé, donc incapable d’être régulier tout au long d’une saison, et son salaire. Celui-ci s’élèverait à 4,2 M€ par an, ce qui fait 350.000€ mensuels. Bennacer serait loin d’un Greenwood ou d’un Rabiot dans la grille salariale phocéenne mais Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas l’intention de faire gonfler la masse salariale au prétexte que l’OM est de retour en Champions League.

L’information de Schira peut aussi être vue comme une façon pour les dirigeants marseillais de négocier avec l’AC Milan comme avec Ismaël Bennacer. Avec une indemnité de transfert moins élevée, sans doute que l’OM y réfléchirait à nouveau à la possibilité de faire venir l’international algérien…