OM Mercato : la liste des courtisans s’allonge pour Rowe, revirement pour l’avenir de Kondogbia !

Alors que Jonathan Rowe serait de plus en plus courtisé sur le marché des transferts, Geoffrey Kondogbia pourrait, lui, finalement rester à l’OM cet été.

🟥 Rumeurs

Jonathan Rowe fait partie des quelques joueurs de l’Olympique de Marseille pas mal courtisé à l’approche du mercato estival. Auteur d’une première saison en dents de scie dans la cité phocéenne, mais plutôt intéressant en fin de saison, l’ailier gauche anglais serait sur les tablettes de Newcastle. En plus des Magpies, l’ancien joueur de Norwich serait suivi par d’autres clubs anglais et des clubs allemands dont les identités n’ont pas filtré, selon La Tribune Olympienne. La position des dirigeants de l’OM serait assez clair avec Jonathan Rowe : ils veulent le garder, mais seraient à l’écoute si une grosse offre arrive, c’est-à-dire 25-30 millions d’euros.

Kondogbia parti pour rester à l’OM ?

Annoncé sur le départ depuis la fin de saison, Geoffrey Kondogbia aurait, lui, finalement des chances de rester à l’Olympique de Marseille cet été et de disputer une troisième saison sous le maillot marseillais, toujours d’après La Tribune Olympienne. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid, à qui il reste deux ans de contrat, serait toujours apprécié par l’entraîneur des Phocéens, Roberto De Zerbi. Souvent titularisé en défense centrale cette saison, l’international centrafricain pourrait rebasculer au milieu de terrain, son poste de prédilection. « À voir si il y a une offre qui pourrait sur lui », précise quand même le suiveur de l’OM.

Le coup d’oeil de But FC

Il pourrait vraiment être utile de garder Jonathan Rowe et Geoffrey Kondogbia cet été car l’OM aura besoin d’un effectif profond la saison prochaine pour disputer à la fois la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Mais si une grosse offre arrive pour l’Anglais, je ne serais pas surpris de le voir partir. Et un départ du Centrafricain pourrait permettre à Marseille de réduire sa masse salariale, étant donné que le joueur de 32 ans touche un gros salaire. Les deux possibilités m’iraient donc pour Jonathan Rowe et Geoffrey Kondogbia.