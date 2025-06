OM Mercato : la liste noire de De Zerbi a fuité, des départs surprises en vue ! 

Conscients que l’effectif de l’Olympique de Marseille est encore trop étoffé, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia travaillent main dans la main afin d’accélérer certains départs au mercato estival.

L’heure du grand ménage approche à l’OM : Roberto De Zerbi a déjà dressé une première liste de joueurs dont il ne compte pas s’appuyer la saison prochaine. Et d’après Football Club de Marseille, cette fameuse « liste noire » inclut quelques noms inattendus, confirmant la volonté du coach italien et de Mehdi Benatia de repartir sur des bases bien plus claires.

Ainsi, six joueurs seraient d’ores et déjà poussés vers la sortie : Pol Lirola, Amine Harit, Luiz Felipe, Faris Moumbagna, Neal Maupay et Andreas Cornelius. Certains départs sont attendus depuis des semaines, comme celui du Marocain, qui n’a jamais vraiment convaincu De Zerbi et qui garde une certaine cote sur le marché des transferts.

Dix départs minimum à l’OM cet été ?

Luiz Felipe, arrivé libre cet hiver, n’a quasiment pas joué : les dirigeants de l’OM cherchent déjà une porte de sortie, avec une résiliation de contrat envisagée. Plus étonnant, les cas de Maupay et Moumbagna : leur profil trop limité n’entrerait pas dans les standards tactiques de De Zerbi, qui cherche davantage de mobilité, de technique et de capacité à jouer entre les lignes. Autrement dit : les deux pourraient être priés de trouver un point de chute rapidement.

Au total, l’OM vise une dizaine de départs lors de ce mercato estival. Plusieurs autres joueurs, moins exposés, pourraient être priés de partir si des offres convenables arrivent dans les prochaines semaines. L’idée de Benatia serait de boucler une bonne partie des départs avant la fin juillet, pour permettre à De Zerbi de travailler avec un groupe affiné dès le stage estival. La phase de reconstruction a déjà débuté à l’OM.