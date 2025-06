OM Mercato : la première recrue estivale annoncée aujourd’hui!

Le milieu offensif anglais Angel Gomes est à Marseille ce mercredi pour passer sa visite médicale et s’engager pour trois ans avec l’OM...

🟩 Accord proche

Un « Here we go » est en passe de tomber du côté de l’OM ! Fabrizio Romano annonce qu’Angel Gomes est arrivé à Marseille ce mercredi afin d’y passer sa visite médicale. Si celle-ci est positive, le milieu anglais de 24 ans s’engagera pour les trois prochaines saisons avec l’OM. Ce serait un gros coup pour le club phocéen puisque Gomes était suivi par Tottenham et West Ham. Et qu’il arrive en fin de contrat après cinq saisons à Lille, où Luis Campos était allé le chercher après sa formation à Manchester United. Coté à 20 M€, Gomes ne coûtera donc qu’une prime à la signature à Marseille.

En deuxième attaquant derrière Gouiri ?

Avec lui, Roberto De Zerbi tient son milieu offensif axial dans le 4-2-3-1 qui est son schéma préféré et qu’il souhaite mettre en place à l’OM. Mason Greenwood serait dans le couloir droit et Angel Gomes dans l’axe. Deux compatriotes, deux joueurs formés à Manchester United, ce qui promet de vraies connexions sur le terrain. Il resterait à Pablo Longoria et Medhi Benatia à trouver un ailier gauche du même niveau que les deux ex-Red Devils. Pas une mince affaire…

« Le coup d’œil de But FC »

« C’est un très joli coup signé par Medhi Benatia et Pablo Longoria. La saison dernière, tout le monde parlait de l’intérêt de l’OM pour Jonathan David, autre joueur du LOSC en fin de contrat, mais c’est Angel Gomes qui débarque. Le milieu offensif manque encore de régularité mais tout est réuni à Marseille pour qu’il franchisse un cap. »