OM Mercato : la valeur de Mason Greenwood a explosé

Recruté pour 26 M€ par l’OM à Manchester United l’été dernier, Mason Greenwood vaudrait aujourd’hui plus du double !

Il y a deux mois, alors que la saison touchait à sa fin, l’avenir de Mason Greenwood à Marseille était loin d’être assuré. L’ailier anglais a certes inscrit beaucoup de buts pour sa première saison en France (22 en 36 matches) mais il reste très inconstant, disparaît parfois pendant de longues minutes dans une rencontre et participe peu au travail collectif. En outre, il constituait la plus belle valeur marchande de l’effectif, point important quand, comme l’OM, on est déficitaire.

Il vaut autant que Nico Williams, futur Barcelonais !

Mais, malgré quelques intérêts en Espagne et en Angleterre, Mason Greenwood devrait vivre une deuxième saison à Marseille. Et ce alors que l’observatoire du football annonce que sa valeur n’a jamais été aussi haute ! Elle serait comprise entre 40 et 59 M€, ce qui en fait le 36e joueur le plus cher de la planète, juste derrière Nico Williams, qui s’apprête à quitter l’Athletic Bilbao pour le FC Barcelone pour une somme de 58 M€ (montant de sa clause libératoire).

Si les prédictions du CIES sont exactes, cela ferait un sacré pactole pour l’OM, qui a recruté Greenwood pour 26 M€ à Manchester United il y a un an. Toutefois, les Phocéens devront verser 50% d’une future plus-value pour leur ailier. A 59 M€, cela ferait donc 16,5 M€ pour MU et 42,5 M€ dans les poches marseillaises…