OM Mercato : c’est acté pour le cas Dedic, deux offres de L1 sont tombées pour Harit !

Alors qu’Amar Dedic ne devrait plus être un joueur de l’OM la saison prochaine, le club phocéen aurait repoussé deux offres de clubs de Ligue 1 pour Amine Harit.

Si de très nombreux joueurs pourraient quitter l’Olympique de Marseille cet été, un premier joueur devrait plier bagages du côté du club phocéen. Il s’agit d’Amar Dedic. Prêté lors de la seconde partie de saison à l’OM par le RB Salzbourg, le latéral droit bosnien ne devrait pas voir l’option d’achat comprise dans son prêt être levée par les dirigeants marseillais, qui ne devraient pas le recruter définitivement.

C’est ce qu’a confirmé ce mardi Anthony Aubès. Selon le suiveur du club, Amar Dedic devrait quitter l’OM cet été et retourner à Salzbourg. « Confirmation du retour d’Amar Dedić à Salzbourg après le rassemblement avec la Bosnie-Herzégovine. Le joueur ne revient pas à Marseille », a-t-il confié sur X.

Deux clubs de Ligue 1 ont fait des offres pour Harit

Comme on le disait, d’autres joueurs de l’effectif de Roberto De Zerbi pourraient aller voir ailleurs lors du mercato estival. C’est le cas notamment d’Amine Harit, qui n’entre plus dans les plans du technicien italien. Et selon Hespress, le milieu offensif marocain aurait fait l’objet de deux offres émanant de clubs de Ligue 1 dont les identités n’ont pas filtré. Propositions refusées par le club provençal car elles ne correspondraient pas aux attentes financières de la direction de l’OM. En plus de ces deux écuries françaises, des clubs européens, dont l’Olympiakos, se seraient également positionnés pour recrutés l’ancien Nantais cet été.