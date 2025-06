OM Mercato : le propos clair et rassurant de Rabiot sur son avenir

Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l’OM, pourrait-il changer d’air en cette période de mercato estival ? Il semble que la Ligue des champions l’incite à rester.

Le mercato d’été, on le sait, ne manquera pas d’intérêt à l’OM. Que cela soit dans le sens des départs ou bien entendu des arrivées. L’un des dossiers majeurs concerne le milieu de terrain Adrien Rabiot, arrivé l’été dernier, et auteur d’une saison en tous points remarquable (10 buts marqués, 5 passes décisives). L’ancien du PSG pourrait-il être tenté d’aller voir ailleurs, lui qui a fait des sacrifices financiers il y a plusieurs mois et qui attend de voir sa direction pour revoir son salaire à la hausse ? Rien, à cette heure, ne permet de l’affirmer.

Et ce n’est pas l’entretien accordé par Rabiot à la Gazzetta Dello Sport qui va laisser croire à un départ. Bien au contraire. « Choisir l’OM alors que le club ne s’était pas qualifié en Ligue des champions n’était pas évident. Je suis bien à Marseille et j’ai hâte d’y participer, de jouer la Coupe d’Europe au Vélodrome et son ambiance unique. »

Des propos qui devraient rassurer les supporters marseillais.