OM Mercato : les dernières nouvelles sont bonnes pour l’avenir de De Zerbi et Rabiot !

Si les supporters de l’Olympique de Marseille s’inquiètent au sujet de l’avenir de Roberto De Zerbi et d’Adrien Rabiot, qui semblent liés, les dernières nouvelles recueillies autour du club sont plutôt bonnes.

🟨 Négociation en cours

Depuis le début de la semaine, on ne compte plus les innombrables rumeurs lancées autour du mercato de l’OM. Pourtant, deux dossiers prioritaires tiennent les supporters marseillais en haleine. Ils concernent l’avenir de Roberto De Zerbi et d’Adrien Rabiot.

De Zerbi actif sur le Mercato

Au sujet du coach de l’OM, courtisé par l’Inter Milan, RMC Sport reste optimiste en affirmant que l’intéressé est déjà « impliqué et actif sur le mercato », travaillant sans relâche et avec une étroite collaboration avec Pablo Longoria et Medhi Benatia pour préparer l’effectif de la saison prochaine. Du côté de Milan, un attelage Vieira-Fabregas pourrait se dégager pour prendre la suite de Simone Inzaghi sur le banc de touche, même si Côme fait de la résistance à la table des négociations.

Rabiot, « 70-30 » en faveur de l’OM

L’optimisme règne aussi du côté de l’OM pour conserver Adrien Rabiot la saison prochaine. Si les négociations pour une revalorisation salariale sont en cours, avec un contrat 2+1, un proche du dossier évoque dans La Provence un avantage de « 70-30 » en faveur du club phocéen. Rien de fait, donc, mais des signes positifs qui devraient rassurer tous les Marseillais malgré une approche de Max Allegri pour le convaincre de le rejoindre l’AC Milan cet été. Un AC Milan qui ne disputera pas la Ligue des Champions en 2025-2026.