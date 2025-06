OM Mercato : les dirigeants chassent à nouveau la taupe à cause d’Abline (FC Nantes)

La direction de l’OM n’apprécierait pas du tout les fuites concernant les négociations pour le transfert de l’attaquant Matthis Abline (FC Nantes).

🟨 Négociation en cours

La journée de jeudi a été animée concernant le transfert de Matthis Abline à l’OM. Il a d’abord été dit que l’attaquant du FC Nantes était une priorité pour la direction marseillaise, puis que cette dernière avait formulé une première offre aux Canaris, aux alentours de 15 M€. Information démentie par plusieurs sources, qui assurent qu’elle n’était pas aussi élevée. Et que le FC Nantes voulait vendre son joueur au moins 20 M€ mais qu’il préférait que ce soit en Angleterre. La journée s’est conclue par la révélation que l’offre de l’OM était en réalité de 12 M€ plus 2 M€ de bonus.

Le média Football Club de Marseille annonce que la direction de l’OM serait très remontée par les multiples fuites entourant ces négociations. Elle a fait du recrutement de Matthis Abline une priorité et ne veut pas qu’une taupe vienne parasiter les discussions avec les dirigeants nantais. Surtout que ceux-ci ont un besoin vital d’argent frais pour passer sans encombre l’obstacle de la DNCG. Medhi Benatia et Pablo Longoria jouent sur du velours face aux Kita et n’ont pas besoin que de fausses informations viennent crisper le camp adverse.

Cette révélation de FCM confirme que la chasse à la taupe n’est toujours pas terminée à l’OM. En fin de saison, les dirigeants marseillais avaient préféré s’éloigner de Marseille pour éviter que des fuites ne parasitent la préparation de Roberto De Zerbi et de ses hommes. Depuis, il a été décidé que le secteur administratif allait déménager et ne plus côtoyer le secteur professionnel à la Commanderie. Mais tant que ce ne sera pas acté, les dirigeants phocéens vont devoir composer avec la fameuse taupe…

« Le coup d’œil de But FC »

« Toujours la même rengaine du côté de l’OM, où la tension voire la paranoïa sont toujours présentes. Un journaliste de La Provence nous confiait récemment sa lassitude face à cette ambiance lourde qui entoure le club en permanence, alors qu’elle devrait être légère suite à la qualification pour la Champions League. Cette nouvelle chasse à la taupe en est la preuve flagrante. »