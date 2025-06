OM Mercato : les prétendants se multiplient pour Aymeric Laporte !

Dans le dossier Aymeric Laporte, l’OM va encore devoir batailler face à de nouveaux concurrents.

🟧 Piste crédible

L’Olympique de Marseille surveille de très près, et depuis plusieurs mois, le dossier Aymeric Laporte, actuellement à Al Nassr, alors que l’Athletic Bilbao veut rapatrier l’ancien de la maison. Le club basque, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions, cherche à se renforcer en défense centrale et a fait de Laporte une priorité personnelle de son entraîneur Ernesto Valverde. Cependant, l’opération s’annonce extrêmement complexe sur le plan économique.

Plusieurs clubs européens à l’affût

Laporte perçoit 25 millions d’euros par saison en Arabie Saoudite, une somme hors de portée pour la quasi-totalité des clubs européens, y compris Bilbao. De plus, Al Nassr réclamerait une indemnité pour compenser les 27 M€ investis lors de son transfert en 2023. Dans ce contexte, l’Athletic mise sur les liens affectifs du joueur avec la ville de Bilbao, où vit sa compagne, la danseuse Sara Botello, et où sont nés ses deux enfants. Ce facteur sentimental pourrait jouer en leur faveur.

De son côté, Marseille a déjà manifesté un vif intérêt pour Laporte et pourrait jouer sa carte si Bilbao échoue à convaincre le joueur ou à boucler le montage financier. Mais le dossier reste ouvert, et, selon AS, Arsenal, Aston Villa, l’Inter et Naples sont également à l’écoute, mais peu de clubs, hors OM et l’Althletic, semblent aussi avancés sur ce dossier.

« Le coup d’œil de But FC »

« Ce n’est pas une surprise, Aymeric Laporte attire beaucoup de convoitises. L’OM va donc devoir tirer son épingle du jeu, surtout que la liste des prétendants doit sans doute être beaucoup plus longue que ça ».