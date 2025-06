OM Mercato : les prix d’Igor Paixao et Noa Lang sont connus !

Les dirigeants de l’OM sont fixés sur les prix d’Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam) et Noa Lang (PSV Eindhoven).

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille, qui s’apprête à perdre Luis Henrique, en partance pour l’Inter Milan, cherche activement un ailier gauche sur le marché des transferts avec quatre premières pistes XXL : Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam), Marcus Rashford (Manchester United), Noa Lang (PSV Eindhoven) et Ivan Perisic (libre).

Paixao et Lang, c’est respectivement 40 et 30 M€ !

Mais alors que c’est Igor Paixao qui serait la priorité du board olympien à ce poste d’ailier gauche, les dirigeants du Feyenoord auraient fixé le prix de leur ailier brésilien à 40 millions d’euros, selon nos confrères de Foot Mercato. Un prix élevé qui pourrait refroidir les ardeurs marseillaises dans ce dossier alors que les dirigeants de l’OM auraient formulé une première offre d’un montant supérieur à 20 millions au Feyenoord pour Igor Paixao.

Noa Lang est, lui, considéré comme le plan B d’Igor Paixao par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Mais comme pour le joueur du Feyenoord, l’OM va devoir casser sa tirelire pour s’offrir l’ancien joueur du Cercle Bruges. En effet, selon les informations du journaliste néerlandais et suiveur du PSV, Rik Elfrink, le club néerlandais demanderait environ 30 millions d’euros pour accepter de laisser partir son joueur cet été. À noter aussi que Naples, et c’est une indiscrétions du journaliste italien de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, apprécierait également les profils d’Igor Paixao et Noa Lang.