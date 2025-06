OM Mercato : ça se confirme pour Paixao, record de transfert du club en vue ?

Cible estivale de l’OM, Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam) pourrait être recruté contre une somme record par le club phocéen cet été.

Nous vous l’avons relayé ce dimanche matin, l’Olympique de Marseille serait très intéressé par l’attaquant du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao, et aurait même déjà formulé une offre au club néerlandais pour le recruter cet été. Ailier gauche brésilien de 24 ans, Igor Paixao a un profil similaire à celui de Mason Greenwood, déséquilibrant et très efficace devant le but.

Révélé par le média néerlandais 1908nl, l’intérêt et l’offre soumise par les dirigeants de l’OM à leurs homologues du Feyenoord ont été confirmés par La Tribune Olympienne, toujours très bien informé sur l’actualité du club provençal.

Paixao future recrue la plus chère de l’histoire de l’OM ?

Et toujours selon 1908nl, Igor Paixao pourrait constituer un achat record pour l’Olympique de Marseille. En d’autres termes, le Brésilien pourrait devenir la recrue la plus chère de l’histoire du club olympien et dépasser ainsi Vitinha, qui avait été recruté en janvier 2024 par les Phocéens contre 32 millions d’euros. Ce qui ne serait pas étonnant puisqu’Igor Paixao a une valeur marchande estimée à 35 millions d’euros par le site Transfermarkt. L’état-major de l’OM serait donc prêt à casser sa tirelire pour s’offrir le joueur formé à Coritiba au cours du mercato estival.